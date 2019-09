Mario Salas: 'La imagen que tengo es de un Colo Colo dominante, con proyecciones internacionales'

Mientras las miradas están puestas en el partido de Chile ante Argentina por una nueva fecha FIFA, en Colo Colo se trabaja con cierta tranquilidad pensando en el duelo ante Everton de este fin de semana por Copa Chile.

En ello, Mario Salas, entrenador de Colo Colo, salió a defender su puesto de trabajo ante la lluvia de críticas que recibió tras la derrota del pasado fin de semana a manos de Cobresal: "estamos convencidos de lo que estamos haciendo, vemos cosas muy positivas, vemos el futuro con mucha esperanza. No tengo temor, estoy seguro que me va a ir muy bien".

"La imagen que tengo es de un Colo Colo dominante, con proyecciones internacionales. Pero hay que hacer un millón de cosas, a nivel macro en Colo Colo. Es algo arduo y difícil de hacer", agregó.

Sobre el respaldo que recibió por parte de ByN, Salas sostuvo que: "Habla de la coherencia que tiene el proyecto Colo Colo. Se ratifica un cargo por lo que ha generado el medio periodístico y la hinchada. Me ayuda y me convence que estamos coherentes en busca a lo que el club quiere. Se agradece, por lo que está generándose en el ambiente. Es un apoyo a la gestión, ellos ven cosas que la gente no ve y es como trabajamos nosotros".

Al finalizar, agradeció las palabras de Diego Buonanotte, quien lo trató como "un gran entrenador": "soy poco objetivo al hablar de Diego. Más allá de lo gran jugador que es, le tengo mucho cariño a él y su familia. Qué esté en el fútbol chileno, lo enaltece. A todos nos gustaría tener a Diego por la forma en que juega", cerró.