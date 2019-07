Mario Salas: La distancia con la UC se puede acortar

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, no dramatizó con respecto al pobre empate frente a Everton y manifestó que más allá de la distancia con la UC, se puede revertir el panorama.



Con respecto al duelo, el Comandante expresó que "nos faltó ser mucho más agresivos, sobre todo en el último cuarto de cancha", manifestando además que el resultado no se ajustó a lo sucedido en el campo de juego.



En cuanto a la situación con la UC, Salas dijo que "la distancia con Católica se puede acortar” y que "hay que seguir luchando, todavía hay campeonato para seguir peleando".



También, el DT de Colo Colo sostuvo que a pesar del marcador "no es que haya sido un mal partido", puesto que el equipo "tuvo un gran porcentaje de posesión, aunque no fuimos tan agresivos como queríamos ser".