Mario Salas: 'Hay una sanción muy alta para lo que hizo Jorge Valdivia'

En la previa del duelo ante Unión Española, los albos estaban preocupados por el castigo de Jorge Valdivia que fue expulsado por insultar al árbitro Ángelo Hermosilla. El mago fue sancionado con cuatro fechas. Pero aún existe la posibilidad que esto cambie, ya que tienen cinco días hábiles para apelar.

En conferencia de prensa, el entrenador Mario Salas se refirió a la sanción de Valdivia y confesó que van a ir hasta la última instancia para que le bajen el castigo. "Yo creo que uno tiene que jugársela a concho por lo que cree, si está la posibilidad de apelar, lo estamos analizando, lo estamos evaluando y de alguna forma se tendrá que hacer. Seguimos pensando que fue en relación con otros casos, lo de Ángelo Henríquez en la U, lo de Marcelo Larrondo que increpó al árbitro en el aeropuerto. Hay una serie de otros casos que me da la impresión, que se miden no sé si con otra vara, pero se juzgan no con la misma rigidez que se hace con Jorge. Por eso sería muy bueno apelar, hay una sanción muy alta para lo que Jorge hizo, sin justificar lo que ha hecho, y considerando también las disculpas que dio del caso".

Antes de ir al Tribunal de Disciplina, el Mago pidió perdón a sus compañeros, al técnico y al árbitro. El Comandante aseguró que las aceptaron. "Son sínceras, honestas, la verdad que Jorge está muy sentido y apesadumbrado por lo que sucedió. Lo conversó con nosotros en una reunión y aceptadas las disculpas. Si también ha sido mucho lo que ha hecho, yo creo que ha hecho más cosas positivas que las que no son tan positivas. También se valoran esas cosas".

Además del Mago, los albos no contarán con Pablo Mouche por acumulación de tarjetas amarillas, para el duelo contra los hispanos. El DT del Cacique aseguró que serán bajas importantes. "Se va a sentir la ausencia de Jorge y Pablo Mouche, porque son piezas importantes para nosotros y nuestro andamiaje futbolístico. Pero tengo plena confianza en lo que pueda hacer este plantel, yo creo que tenemos opciones para poder suplirlos y poder mantener un nivel y mejorarlo".

El Comandante también comentó la llegada de Iván Rossi, que se convirtió en el primer refuerzo de Colo Colo y aseguró que aún lo están evaluando para saber si podrá debutar pronto. "Yo creo que Iván en la posición de volante nos va a dar salidas más claras, es un jugador que tiene un muy buen primer pase, es un jugador que tiene una muy buena técnica, es zurdo así que tiene la posibilidad de salir tanto a la derecha como la izquierda. Recién hoy fue su primer entrenamiento, viene de un período donde no ha hecho mucho fútbol, lleva dos meses sin tener un fútbol competitivo. Lo estamos evaluando. La decisión la vamos a tomar mañana".

Sobre la posibilidad de sumar otro jugador más al cuadro de Macúl, Salas aseguró que lo están analizando, y entre los nombres que destacan se encuentran Bryan Rabello y Leonardo Valencia. "Viendo la posibilidad que tenemos ahora que el libro de pase está abierto, no nos cerramos a que pueda venir alguien. A Bryan lo conozco muy bien, hemos visto videos actuales de él, de Valencia y de otros jugadores. Están dentro de lo que posiblemente podría ser".

Colo Colo recibirá a Unión Española este viernes a las 19:30 horas en el estadio Monumental.