Mario Salas: 'El campeonato espero que no se resuelva este fin de semana'

Colo Colo continúa entrenando para el duelo contra Universidad Católica, donde los cruzados podrían coronarse campeones, si Palestino no le gana a Unión Española y la UC derrota al Cacique.

En conferencia de prensa, el entrenador del Cacique, Mario Salas, anticipó lo que será el duelo contra la escuadra de la franja y lo que podría significar si Colo Colo los vence. "Sabemos que nos enfrentamos al equipo que mejor está jugando en el campeonato nacional, sabemos que nos estamos enfrentando ante un rival con mucho poderío, más allá que estén o no estén algunos jugadores. Para nosotros es importante traernos los tres puntos de San Carlos, porque nos están pisando los talones Palestino y Calera y porquen nos acercaríamos tres puntos a Católica. Nosotros estamos con la idea de seguir peleando hasta el final, la situación no está definida, un triunfo nuestro puede signifcar algo bastante fuerte".

Además, el Comandante analizó cómo ha sido el campeonato hasta ahora. "No sé si es malo, no sé si es bueno, hay un equipo que está demostrando una superioridad por sobre los demás, vemos la punta, pero también la pelea por los cupos internacionales ha sido bastante entretenido y yo creo que se va a dilucidar al final, abajo también está siendo muy entrete, se está peleando, hay más equipos involucrados. El campeonato espero que no se resuelva este fin de semana".

Salas dirigió a Universidad Católica entre 2015 a 2017, donde fue bicampeón y obtuvo la Supercopa en 2016. El entrenador confesó que no significa nada para él volver a San Carlos. "No me olvido de cosas, tampoco me voy a olvidar lo que fue Católica para nosotros como cuerpo técnico, pero no tengo ningún sentimiento que signifique algo profundo, veré en el momento lo que sucede. También no me olvido que no me fui muy bien".

La gran novedad para el partido contra la UC es Jaime Valdés, quien no estuvo presente ante Huachipato. El DT aseguró que no hay problemas con el pájaro. "Mi relación con Jaime es buena, es una relación profesional, con Jaime ha sido muy correcta, es un jugador que a mi me encanta. Estaría en condiciones de ser citado", sentenció.

Este domingo, Colo Colo enfrentará a los cruzados a las 12:00 horas en San Carlos de Apoquindo.