Mario Salas alcanzó las 18 expulsiones como entrenador de fútbol

En Colo Colo todo era felicidad el pasado domingo en el Estadio Nacional. Los albos derrotaron por 3-0 a Barnechea en el partido de vuelta por Copa Chile y avanzaron a los octavos de final del torneo. Pese a la algarabía, Mario Salas tuvo que ver gran parte del partido desde la tribuna.

Esto porque el entrenador de los albos vio por primera vez en su carrera la tarjeta roja, pese a que anteriormente otras 17 veces lo habían expulsado de la banca. La indicación de la FIFA aclara que ahora los entrenadores y toda la suplencia puede recibir tarjetas amarilla o roja, algo que no pasaba años atrás.

Según La Tercera, ante los "huaicocheros", el "comandante" sumó su expulsión número 18: En la UC lo expulsaron 11 veces, en Huachipato tres, en Sporting Cristal dos y en la Selección Sub 20 una vez.

"Los reclamos son airados y eso no se puede hacer. La tarjeta se muestra de buena forma. Yo no digo garabatos generalmente. A los árbitros no los trato mal. Le reclamo al árbitro en forma airada y, por la forma en que reclamé, me expulsa. Es una situación que, más que el árbitro, la tengo que controlar yo", reconoció el entrenador tras el partido.