Mario Briceño: 'No puedo dejar pasar otra oportunidad'

Mario Briceño, actual jugador de Barnechea, pertenece a los registros de Universidad de Chile. El delantero analizó su presente y confesó que sueña con volver a vestir la camiseta azul.

El exDeportes La Serena asegura en conversación con La Tercera que está consciente de la oportunidad que tiene, y confiesa que quiere jugar nuevamente por los universitarios. "Estoy más maduro, quiero mi revancha, eso está claro. No puedo dejar que se me pase otra oportunidad. Tengo una hija y estoy luchando por ella, por toda mi familia".

Sobre el vínculo que mantiene con los azules, Briceño aseguró que mantiene contacto semanal con la institución, pues están haciendo un trabajo psicológico y nutricional con él. "Llevo seis meses yendo a la U en este plan especial que acordamos. Me ha servido mucho. Es una hora para trabajar la mente, ordenarme, y otra para seguir bien físicamente. Tengo un 53% de músculo. Me veo flaco, pero estoy potente. Ya no como nada chatarra".

El atacante sería titular en el encuentro entre Barnechea y Colo Colo por la Copa Chile el día de hoy.