Marcos Riquelme y su momento en la U: 'Convertir un gol me sacó un poco de presión'

El delantero de Universidad de Chile, Marcos Riquelme, se sinceró sobre su presente en el cuadro laico, donde fue autocrítico para referirse al nivel que ha mostrado en los partidos.

Al respecto, comenzó diciendo que "no estoy contento al cien por ciento, aunque el hecho de convertir un gol me sacó un poco de presión. La confianza del 'profe' me ayudó muchísimo. Hemos venido trabajando bien en lo físico y técnico".

En esa línea, se refirió a lo que fue la dura caída ante Cobresal en Copa Chile. "La derrota fue muy dura, nos golpeó muy fuerte. No supimos contrarrestar el juego del rival. A pesar del resultado, volvimos a crear ocasiones de gol y fuimos protagonistas", agregó sobre la llave de Copa Chile.

Finalmente, Riquelme se refirió al complicado momento que viven los azules en el Campeonato Nacional. "Veo al camarín muy unido, con mucho compañerismo. Yo veo bien al grupo. En este tramo final es cuando más necesitamos de todos", cerró.