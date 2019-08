Marcos Riquelme: 'Arias me mandó un mensaje tras la victoria ante Antofagasta'

Tras la victoria de la Universidad de Chile ante Deportes Antofagasta el pasado sábado por el Torneo Nacional, las miradas se centraron en Azul Azul para saber si Hernán Caputto seguiría con su interinato en reemplazo del destituido Alfredo Arias.

El entrenador uruguayo, antes de partir, insistió en el fichaje de Marcos Riquelme, delantero que dirigió en Bolivia y quien no ha logrado responder a las expectativas de los hinchas laicos: "recién sumé dos partidos siendo titular y por ahí las cosas no han salido bien. Más allá de que se ganó en el último juego, sé que las expectativas aún no se cumplen. Mi idea es marcar goles, para lo que me trajeron", partió comentando a El Mercurio.

"Alfredo (Arias) tuvo mucho que ver en mi llegada. Fue mi técnico en Bolívar en mi mejor temporada, donde fui goleador del torneo. Sé como trabaja, es dedicado, además de ser una excelente persona, y así se lo hizo sentir el plantel", agregó respecto a la relación que mantiene con el 'cahrrúa'.

Respecto al duelo frente a Antofagasta, que los sacó momentáneamente de la zona de descenso, Riquelme sostuvo que: "Arias me mandó un mensaje tras la victoria ante Antofagasta, diciéndome que estaba muy contento, porque ganamos y que no merecíamos seguir sufriendo", comentó.

"Estoy muy claro a lo que vine: a salir con la U de la zona de descenso donde nadie quiere estar. Soñamos con cuatro o cinco triunfos seguidos para olvidarnos de esta maldita palabra: descenso. Queremos pelear la Copa Chile, el objetivo que nos fiamos ahora", agregó.