Marco Sebastián Pol criticó a Pacheco por reclamos tras ser expulsado: 'Hasta plata le di'

En medio del duelo entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Concepción se vivió la primera expulsión de un jugador a través del VAR por el torneo nacional.

El damnificado fue Guillermo Pacheco, defensor del cuadro sureño que se enfrascó en una dura discusión con Marco Sebastián Pol. Ambos jugadores tenían historial tras una jugada de la temporada pasada, donde Pacheco salió lesionado.

En conversación con CDF, Pol entregó detalles de la discusión que tuvieron en la cancha. "Le toque la pelota abajo y me dice 'me quieres lesionar de nuevo'. Es un choque de partido me sorprendió un poco como me lo dijo, pueden estar pasando muchas cosas peor uno no irá de mala leche a lesionar a un compañero de trabajo".

Incluso, Pol confesó un gesto que tuvo con el lateral que milita en el "campanil". "Le di plata para su recuperación, porque realmente me sentí un poco dolido porque en ese partido fue un choque más que ir a golpearlo".