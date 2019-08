Marco Oneto: 'Las medallas dan igual, terminan en una repisa guardando polvo'

El pasado lunes, Chile cayó ajustadamente en la final del balonmano masculino de los Panamericanos de Lima 2019 ante Argentina. La victoria albiceleste por 31-27 dejó tristeza en el equipo nacional que soñaba obtener el oro en el último partido el emblemático Marco Oneto (37).

El experimentado pivot de la Selección Chilena, fiel a su estilo, comentó lo sucedido en el Polideportivo de la Videna en la capital peruana y aseveró que: "nos superaron, Argentina fue mejor. El balance aún así de haber llegado a esto es tremendamente positivo y me siendo realmente un afortunado".

"Las medallas dan igual, terminan en una repisa guardando polvo, es el logro, haber consiguido que miles de personas nos hayan visto en un país donde el balonmano no existe, que miles de personas pregunten donde se ve la liga que es completamente amateur, ese es el logro", agregó tras la premiación.

Respecto al futuro de la disciplina, Oneto aseveró que: "ahora viene lo más dificil que es que todo esto que hemos logrado en estos días no caiga al vacio y podamos hacer y desarrollar el balonmano en nuestro país".

Al cierre, reveló detalles de su estado físico durante la competencia: "no he podido entrenar, ni siquiera pensé que podía jugar ni ayudar al equipo, venía para apoyar al equipo, para motivarlos, pero nunca pensé que la rodilla me iba a aguantar", cerró.