Marco Materazzi: 'No es el mismo Barcelona que el de 2010, ya no mete miedo'

Una leyenda del Inter de Milán hoy se vuelve a poner la camiseta para apoyar a su equipo con el que fue monarca de la Champions League en 2010, se trata de Marco Materazzi.

"Ahora ya no mete tanto miedo a los rivales. No es el de 2010, ese equipo no volverá nunca más. Tiene tres o cuatro fenómenos, pero entonces eran 10 y un alienígena llamado Messi", indicó en una entrevista a Marca sobre la situación del actual cuadro culé.

Además, señaló que la clave para la victoria de Conte es "de entrada, no recibir gol".

Sobre el 10 del Barcelona, el astro argentino Lionel Messi, indicó que "es imposible pararlo. Hay que esperar que tenga un mal día. Si no lo juega sería una desgracia para el fútbol pero muy bueno para el Inter porque Messi es el fútbol".

Sobre los pocos minutos de Alexis, Marco puso paños fríos mencionando que "Sánchez ha entrado poco porque ha sido de los últimos en llegar. La metodología en Inglaterra es diferente a la de Italia y hay que tener paciencia".