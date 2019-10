Marco Antonio Figueroa: 'Soy el más odiado'

O´Higgins enfrentará a Coquimbo Unido con el objetivo de escalar en la tabla para clasificarse a copas internacionales. Los rancaguinos están 8° con 34 puntos.

En conferencia de prensa, el entrenador de los celestes, Marco Antonio Figueroa confesó con qué puntaje cree que pueden clasificar para la Sudamericana. "Es un octavo lugar bien mentiroso, si no ganamos en Coquimbo podemos quedar en el puesto 12, pero si ganamos el siguiente partido podemos quedar séptimo. Nosotros tenemos que pensar que de aquí al término del torneo nueve puntos, creemos que con eso podemos llegar a una Copa Sudamericana".

El "Fantasma" también se refirió a su disgustos con los árbitros y las programaciones del elenco de Rancagua. "Muchos creen que cuando uno alega es porque perdió un partido, yo alegué cuando le gané a Calera. Se están equivocando mucho en contra nuestra, son decisiones que han marcado el curso de un partido. A nosotros como cuerpo técnico nos tiene molestos. Me tiene molesto también los horarios de los partidos, O´Higgins es el equipo que más veces ha jugado a las 12:00 horas, eso es una falta de respeto hacia nuestra gente. Estamos dando mucha ventaja, porque no nos están respetando nuestro horario de local".

Figueroa al ser consultado sobre su futuro aseguró que aún no ha conversado con la dirigencia. "Yo tengo contrato hasta diciembre, siempre es un arma de doble filo. No he tenido acercamientos con la directiva. Siempre el directivo llega y espera a ver qué consiguió para ver cuánto va a ofrecer, pero a veces le sale el tiro por la culata".

Sobre el mismo tema, el entrenador de O´Higgins comentó lo mucha que no lo quieren en otras canchas donde ha jugado o dirigido."Si renuevo mi contrato voy a aparecer con mi pasaporte mexicano, pa que me odien más todavía. Yo en Calera fui campeón, pero me reputiaron en Calera. En Católica fui goleador y jugué una final y me reputiaron en San Carlos. En todos los equipos donde voy pasa eso, yo soy feliz con lo que tengo, con la familia que me dio Dios y con el trabajo que realizo. A mucha de esa gente que me grita y que no es feliz con lo que tiene, yo les recomiendo que vaya a misa".

Además, el "Fantasma" afirmó que sabe que no lo quieren, pero no sabe bien por qué. "Soy el más odiado, no sé, a lo mejor es porque soy pelado o a lo mejor es porque soy fachero. Nunca me van a ver de buso, yo mi trabajo lo tengo que dignificar".

Finalmente, Marco Antonio Figueroa criticó a los ex jugadores y entrenadores que se dedican a ser comentaristas. "¿Por qué tengo que aceptar yo que ex jugadores y técnicos que están en medios de comunicación que hablen de tu trabajo pero cuando ellos jugaron no eran así?, yo escucho a veces a jugadores que a Calama no fueron nunca a jugar porque le tenían miedo al "Ligua Puebla". Ahora resulta que es el mejor analista del fútbol, escucho a ex jugadores que hablan de fuerza, de barrerse, pero ellos no se barrieron nunca, lo único que barrieron fue su casa", sentenció.

Este domingo los celestes enfrentarán a Coquimbo Unido a las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.