Marco Antonio Figueroa aseguró que Cobreloa volverá a Primera División en el 2021

En Calama había desilusión. Cobreloa cayó ante Deportes Temuco en los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso 2019 que busca al rival de Deportes La Serena para consolidar al acompañante de Santiago Wanderers en el regreso a Primera División para el 2020.

Tras la caída, el técnico de los loínos, comentó que: "había mucha gente con la ilusión, yo estoy más dolido que todos. Ahora hay que trabajar. Vamos a ver qué equipo nos va a pelear en la altura. Los jugadores rivales se van a someter a un equipo que lleva cinco años jugando en la B".

En conferencia de prensa, el "fantasma" aseguró que: "no puedo decir que me gustaría otro tipo de jugador, porque yo pedí a la gran mayoría. Con la directiva sabíamos que esto podía pasar. Ahora yo tengo claro cuál es el objetivo de cara al comienzo de la B. Sé cómo trabajo", comentó.

Al finalizar, dejó instalada la promesa para los hinchas de Cobreloa: "en estos diez meses de 2020 Cobreloa estará en Primera División. Y si no es así, me tendré que ir a casa. Si no consigo el objetivo, me voy".