Marcelo Vega: 'Soy el mejor '10' de la historia del fútbol chileno'

El exvolante chileno, Marcelo Vega, concedió una entrevista a Las Últimas Noticias, en la que dio varios juicios interesantes con respecto al nivel que mostró en su carrera y al desempeño que tenían los futbolistas de antaño.



Sobre lo primero, aseveró que él fue mejor que Jorge Valdivia, argumentando que "él me gusta mucho, porque es distinto, pero no está a mi altura. Da pases extraordinarios, pero no hace goles, no encara, no lanza tiros libres y penales como lo hacía yo. Era más completo que él".



Con respecto a si había algún '10' que era mejor que él, señaló que "en Chile, ninguno. Soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Ha habido otros muy buenos como Valdivia, el Coto Sierra, el Coke Contreras, pero yo era superior", agregando que por estilo "me parecía a Diego (Maradona)", aunque "no estoy diciendo que era tan bueno como él, porque es el mejor de la historia. Pero yo jugaba como él".



Por otro lado, Vega aseveró que "estoy convencido de que los jugadores de antes éramos mejores que los actuales. El problema eran los entrenadores, por lo menos hasta Nelson (Acosta), que nunca se atrevían a jugar al ataque. Vidal, Bravo, Medel, Alexis, tuvieron la fortuna de tener entrenadores como Bielsa. Pero el nivel de Salas, Zamorano, Fabián, el Coto, Margas y mío, era superior".