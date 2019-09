Marcelo Espina sobre Jorge Valdivia: 'Es el mejor talento de los últimos 30 años del fútbol chileno'

Un tenso momento es el que vive Colo Colo en el fútbol chileno. Los albos no logran encontrar su rumbo en el Torneo Nacional, están a 13 puntos de distancia de la UC en la lucha por el Huemul de Plata, y este sábado recibirán a Everton por los cuartos de final de Copa Chile con más de ocho bajas.

Pero buscando poner paños fríos en el momento albo, es que el director deportivo del "cacique", Marcelo Espina, conversó y confesó algunos puntos en la actualidad de Colo Colo, en especial con dos de los referentes del plantel que dirige Mario Salas.

Respecto a la continuidad de Esteban Paredes a fin de año, el exvolante comentó que: "yo nunca he hablado con Esteban, no lo voy a hacer y no lo haré porque es una decisión de vida, no de jugar a la pelota un rato más o no. No quiero hablar con Esteban porque hay que tener precaución con su decisión y nadie mejor que él lo sabe", partió aseverando en conversación con CDF.

Otro de los temas que molestaron en su momento a los hinchas albos, fue la salida de Esteban Pavez: "nos pidió por favor que lo vendieramos, era el último gran contrato de su vida. La restricción de los 180 minutos y el cupo de extranjero completo, nos redujo mucho el abaníco. Algo charlamos con el "gato" (Francisco Silva)", agregó.

Al finalizar, aclaró la situación de Jorge Valdivia para la próxima temporada: "(Valdivia) Es el mejor talento de los últimos 30 años del fútbol chileno, si pensamos en no renovarle, estamos todos locos", cerró.