Marcelo Espina por oferta de Esteban Pavez: 'Quedan detalles que está definiendo el directorio'

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo analizó las ofertas que han llegado al club albo durante este segundo semestre.

El exmediocampista de Argentina aseguró que Esteban Pavez es uno de los que tiene posibilidades de partir debido a una buena oferta. "Es una oferta interesante. Quedan detales que analiza el directorio. Es una oferta real. No necesariamente tenemos que reforzarnos, no hemos hablado nada de eso. Aún no me siento con Mario Salas a hablar la situación".

Por lo complejo que ha sido reforzar a los albos, Espina aseguró que este mercado de mitad de año ha sido muy malo. "El mercado es malísimo. No se pueden incorporar chilenos que están en el medio local, no podemos meter extranjeros. Ir a buscar al exterior es complejo porque no se puede competir con los todos rivales. Creo que el torneo se despotencia cada vez más".

De paso, descartó que Pablo Mouche pueda partir al fútbol de Bélgica. "Pablo tiene dos años de contrato con nosotros. Cambió de auto recién así que es un buen aliciente".

Por la llegada de Harold Mayne Nicholls al club, el gerente de los albos aseguró que mantienen una buena relación. "Las funciones siguen siendo las mismas, estoy consultando todo con todos. Yo a Harold lo había visto dos veces en mi vida. Mucho respeto para él, yo lo trato de usted. Nos hablamos todos los días".