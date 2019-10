Marcelo Espina por la situación de la U: 'No quiero que desciendan, sería un golpe muy duro'

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo analizó el presente de los albos y su lucha por intentar alcanzar a Universidad Católica en la parte alta de la tabla.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, Espina aseguró que no se sorprendieron con la suspensión de una fecha a Mario Salas. "Después de oficializarnos la citación, pensábamos que lo suspenderían por un partido. Lo acompañé con el descargo correspondiente. Cuando salimos, sabíamos que nos iban a dar uno. No nos sorprendió. Creemos que no debería haber habido citación, por el contexto que fue el partido, lo que viven los entrenadores".

Antes de pensar en el partido ante la Universidad Católica, Espina puso los focos en Huachipato. "Nuestro primer problema es esta noche. Después de lo que suceda hoy, pensaremos en lo que pase el domingo. Tenemos que salir a ganar todos los juegos. Debemos seguir dependiendo de CC para lograr el objetivo. Lo de Católica no es un problema nuestro".

Sobre la realidad de Universidad de Chile, complicada por el descenso, Espina confesó que no quiere que el cuadro azul baje de categoría. "No quiero ni deseo que descienda la U, porque ellos y Colo Colo a pesar de la rivalidad que hay, se necesitan mutuamente. Yo creo que van a salir de la situación por méritos propios. Ha tenido partidos donde ha debido ganar. Con suma honestidad, no quiero que la U baje. Que no los tuviéramos en Primera, sería un golpe duro".

El próximo partido entre Colo Colo será frente a Huachipato hoy a contar de las 21:00 horas.