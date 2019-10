Marcelo Espina por el presente de Universidad de Chile: 'No creo ni quiero que desciendan'

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo analizó el presente del cuadro albo y habló sobre las renovaciones que debe afrontar el cuadro albo.

En diálogo con Más que Fútbol de Direct TV, el directivo habló sobre el gesto que le realizó Mario Salas a la parcialidad alba tras la victoria. "No era la respuesta, pero se entiende el desenfoque de Mario. A nadie le gusta que le griten cosas. No fue bueno el acto, pero hay que estar en su lugar".

Por la continuidad de Esteban Paredes, quién ha manifestado sus deseos de seguir un año más, Espina aseguró que aún no han hablado. "No he hablado el tema de la renovación con Esteban Paredes. La decisión que tome debe salir de su corazón. Es algo que debe decidir tranquilo, no es algo sencillo".

El que sí ya está definido que seguirá durante el 2020 es Pablo Mouche, mientras que durante los próximos días se debería sellar lo de Carlo Villanueva. "La renovación de Mouche es automática. Es un gran jugador, que está muy cómodo en el club. Desde marzo estamos negociando con Carlo Villanueva. Estamos cerca de un acuerdo, se podría dar en los próximos días su renovación".

Pese al complicado momento que atraviesan, Espina le deseó buenas vibras a Universidad de Chile. "No quiero ni creo que la Universidad de Chile descienda. Se salvará por mérito propio".