Marcelo Espina: 'Llamamos a que se pueda jugar en paz y repudiamos todo acto de violencia'

En el retorno del fútbol, Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido en el estadio Monumental. Los albos abrirán la jornada sabatina a las 11:30 horas, con un aforo permitido de 15 mil personas.

El Gerente Deportivo del Cacique, Marcelo Espina, aseguró que les han asegurado que el partido se puede jugar y afirmó que Colo Colo se ha esforzado en cumplir lo que les han pedido. "A nosotros nos brindan toda la seguridad para poder desarrollarlo, tanto Estadio Seguro, Intendencia y la ANFP. Si todos estos entes nos dan esa tranquilidad, tenemos que creer en eso y llevarlo a la práctica. Todo lo que nos están solicitando los entes de seguridad, que son bajar el aforo y tener más seguridad privada, lo estamos haciendo en pos de poder desarrollar la actividad de lo más normal posible, cuidando nuestro estadio y al público general, todo eso está bien encaminado y nunca pusimos ningún reparo para bajar el aforo".

Al ser consultado por la molestia de la Garra Blanca con respecto a la realización del duelo, Espina hizo un llamado para que no hayan hechos de violencia. "Estamos enterados, es un tema que estamos atentos, las medidas de seguridad que nos han solicitado todo los entes, nosotros como club los estamos cumpliendo. Obviamente llamamos a que se pueda jugar en paz y repudiamos todo acto de violencia. Pido que cuidemos a todos, cuidemos a nuestra gente, cuidemos a nuestros futbolistas, nuestro estadio, al rival, a los árbitros, que nos cuidemos entre todos, tenemos que velar por la tranquilidad de todos ellos".

Para finalizar, el Gerente Deportivo confesó que hasta ahora no han analizado el tema de refuerzos ni de renovaciones. "No estamos planificando el 2020, los plazos siguen siendo los mismos. Tenemos un bosquejo de determinadas situaciones que se puedan producir, pero mucho más no podemos hacer. No sabemos cuando terminamos el torneo, cuando empieza la pretemporada, no sabemos cuando empieza el torneo el próximo año, no sabemos si clasificamos a algún lado, estamos en modo avión", sentenció.