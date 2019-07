Marcelo Espina: 'Armamos un plantel para la temporada y estamos contentos con él'

Marcelo Espina habló sobre la conformación de plantel para el segundo semestre, descartando la incorporación de Matías Fernández.

Sobre la posibilidad de reforzar el equipo, Espina aseguró que están conformes con el plantel que armaron a comienzos de temporada. "Vuelvo a decir lo que dije el último directorio. Nosotros armamos un plantel para toda la temporada y estamos muy contentos con el que tenemos. Hasta el momento con el entrenador no hemos hablado de incorporaciones, producto que lo de Pávez no está cerrado. Eso se selló anoche y ahora veremos si es necesario incorporar a un futbolista en el puesto de Esteban".

El gerente deportivo de los albos aseguró que le tiene afecto al jugador, pero que no están apurados por sumarlo. "A Matías le tengo un cariño enorme. Los tiempos de ustedes son de ustedes y los nuestros de nosotros. Estamos apuntando a jugadores jóvenes. No quiero entrar en nombres propios".

Además, informó la venta de Juan Carlos Gaete a Cobresal. "Estamos vendiendo el 35% del pase de Juan Carlos Gaete a Cobresal. Ellos estaban interesados, recuperamos la inversión y tenemos una opción de recompra. Veremos si puede evolucionar su carrera".

Sobre la posibilidad de sumar nombres, Espina aseguró que no han conversado con el cuerpo técnico. "Todavía no lo conversamos con Mario, nos pondremos de acuerdo para ver si es necesario incorporar. Ante la dificultad del mercado, tenemos que ir a buscar a algún chileno en el exterior, donde las posibilidades de competir no son fáciles".

Los albos no han sumado ningún refuerzo para el segundo semestre, en tanto confirmaron la salida de Esteban Pavez y José Aguilera.