Marcelo Díaz y su crítico mensaje al Gobierno: 'No permitamos que nuestro país caiga al piso'

Marcelo Díaz se sumó a los futbolistas que entregaron un mensaje a la sociedad chilena en medio del clima de caos que se vive en el país.

El volante de Racing de Avellaneda aseguró que empatiza con el pueblo en su lucha por los derechos. "Exhibo con orgullo mi bandera empatizando con mi pueblo y la lucha por los derechos que les pertenecen. No más abusos, no más excesos! No permitamos que nuestro país caiga al piso, busquen una solución rápida y beneficiosa para todos. Están a tiempo", sumado al hashtag #ElPuebloUnidoJamasSeraVencido.

El jugador con pasado en la selección chilena adjunto en su tweet una fotografía de la bandera chilena flameando.

Díaz se suma a los mensajes que han publicado Esteban Paredes, Gary Medel, Claudio Bravo, Mauricio Pinilla y Braulio Leal apoyaron el descontento del pueblo.