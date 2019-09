Marcelo Díaz tajante: 'Yo creo que terminó mi etapa en la selección chilena'

Marcelo Díaz habló fuerte y claro sobre su continuidad en la selección chilena, asegurando que siente que esta ya cumplió su ciclo.

En conversación con Fox Sports, el volante nacional indicó que "yo creo la verdad, sinceramente, que terminó mi etapa en la selección. Soy de la idea que hay etapas en la vida que llegan a su término, y a veces duele aceptarlo, pero es la realidad. Yo creo que ya llegó a su término, ojalá que no fuese así, pero prefiero pensarlo de esa forma para no estar haciéndome la cabeza cada vez que va a jugar Chile y pensando si puedo ir o no a la selección".

"Prefiero pensar que ya se acabó, pero no por una cuestión de rendimiento, si no por una cuestión técnica del entrenador", añadió el mediocampista de Racing.

Consultado sobre si le gustaría volver a las citaciones, fue claro: "A mí me gustaría volver, pero no decido yo. Decisión técnica es lo único que yo puedo decir y es lo que dicen en Chile también y el entrenador. Nunca le preguntaré por qué no me nomina, pero nunca también tuve un problema con el DT ni con ningún jugador, si no me nomina es por una cuestión técnica. Yo lo tengo asumido y estoy resignadísimo".

¿Ausencia de la Copa América? "Me extrañó no estar. Pero igualmente desde que llegó el nuevo entrenador no he sido nominado y por eso no fue tanta la sorpresa. Yo por lo menos sí lo tengo asumido y estoy muy resignado".