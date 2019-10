Marcelo Díaz defendió actuar de militares: 'Si uno no los agrede, ellos no lo harán contigo'

Marcelo Díaz, volante de Racing Club de Avellaneda realizó un live de Instagram donde analizó el complicado presente que atraviesa Chile.

En medio de la transmisión, el jugador habló sobre el trato de militares y policía, asegurando que si uno no los agrede, existirá una reciprocidad por parte de ellos. "Las fuerzas armadas, la policía que está al servicio del país, yo creo que si uno no los agrede, no te van a agredir, porque son personas como nosotros".

El volante justificó su postura, apelando a que solo están cumpliendo su trabajo. "Porque son personas como nosotros, ellos también pagan contribuciones y peajes. Solamente están en su trabajo y yo creo que no quieren reprimirnos ni nada por el estilo. Solo hacen su trabajo. Yo creo que ni a ellos les gusta el trabajo que tienen en este momento. Hay que respetarlos y ser empático con todos".

Además, ratificó a través de un tweet que todas las manifestaciones deben dejar de lado la violencia.