Marcelo Cañete y el presente de Universidad de Chile: 'No se si me gustaría verlos en la B'

Marcelo Cañete ha sido pieza clave en el repunte de Cobresal durante este segundo semestre gracias a sus buenas actuaciones.

El mediocampista, con pasado en Universidad Católica conversó en exclusiva con EnCancha y aseguró que guarda los mejores recuerdos de su paso por Universidad Católica, donde le gustaría regresar. "Uno trabaja para siempre progresar. Si hago las cosas bien y existe la posibilidad, bienvenido. Católica es un club grande, con una gran estructura, siempre está peleando cosas, entonces es importante para un jugador estar en ese tipo de clubes".

Sobre el presente de Universidad de Chile, su rival en Copa Chile, Cañete confiesa que no le gustaría que los azules bajen a Primera B. "La verdad es que no sé si me gustaría. Si bien para los hinchas de Católica es una alegría ver así al rival, para el jugador es un clásico y perder ese tipo de partidos no está bueno".

