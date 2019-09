Marcelo Bielsa respondió con una carta la invitación a su casamiento que le hizo un hincha del Leeds

El amor en el fútbol cruza las fronteras de la locura. Un fanático del Leeds United Football Club decidió invitar a su casamiento al director técnico Marcelo Bielsa.

El hincha utilizó una red social para mostrar que su particular idea tuvo una respuesta de parte del entrenador, a través de una carta y con su firma.

El sujeto contrajo matrimonio en junio y le ofreció al Loco un lugar en el evento. La agenda del DT es exigente con los "The Whites" y recién pudo contestar en septiembre.

"Recibí tu carta. Gracias por la invitación. Recibí la carta en julio. De todos modos es difícil para mí aceptar esta clase de invitación cuando estoy trabajando", escribió Bielsa.

La misiva del entrenador rosarino para el fanático agrega que "espero que hayas tenido un lindo casamiento. Saludos cordiales. Marcelo Bielsa".

A través de su cuenta de Twitter (@elland_toad) el hincha dio cuenta de la misiva enviada por el técnico, que en su remitente decía: "Marcelo Bielsa - Leeds - England".

Invited Marcelo to my wedding in June. He never made it, but I did get this reply in the post 😍 #LUFC pic.twitter.com/5bOLc7bXtF