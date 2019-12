Marca sobre Vidal: 'Que el Barcelona lo venda ahora sería una insensatez'

Una particular publicación le dedicó Marca -el diario deportivo más importante de España- a Arturo Vidal, donde destcan que el chileno es primordial en el Barcelona y que venderlo ahora sería una "insensatez".

"Arturo Vidal sigue haciendo méritos para quedarse en Barcelona y ser importante en el esquema de Ernesto Valverde. El futbolista chileno, desde que llegó al Camp Nou, se destapó como uno de los centrocampistas con más llegada, ayudando al equipo con goles y la inteligencia que demuestra para romper líneas del rival. El Txingurri siempre le califica como "anárquico", algo que no tiene en su plantilla", comienza diciendo la publicación.

"La corta vida de Arturo en la Ciudad Condal se puede equiparar a la de una montaña rusa. La polémica envuelve al jugador cada vez que su descontento aumenta por los pocos minutos que tiene y la responsabilidad que le otorgan desde el cuerpo técnico. Desde el primero momento, fue transparente en su mensaje y cree que goza de menos oportunidades de las que merece. Por aportación, no le falta verdad", añaden.

En esa línea, el medio sostiene sobre el chileno que "es el cuarto goleador del equipo, por detrás de Antoine Griezmann, con quien estuvo empatado en un tramo de la actual campaña. Cinco goles en catorce partidos de LaLiga, en 524 minutos. A gol por cada 105 minutos. Unas cifras importantes al ser un hombre que actúa en el centro del campo. Y más, viendo lo poco acertados que están sus compañeros a la hora de hacerlo. Entre Sergio Busquets, Rakitic, Aleñá, Arthur, De Jong y Sergi Roberto llevan cuatro, uno menos que Vidal (...) Ernesto Valverde es consciente de ello, y pese a que hace unas semanas respondía con un "ya veremos qué pasa" cuando era preguntado por el futuro de su pupilo, tras el choque frente al Alavés, el último antes de la apertura del mercado, fue más tajante: "Cuento con él". No puede deshacerse de su cuarto goleador, de un tipo que siempre cumple aunque sea un oasis de locura bien entendida dentro de la estructura asociativa azulgrana.

A su vez, desde Marca manifiestan: "De momento, si se queda en Can Barça, puede romper todos los registros goleadores para un centrocampista. A un partido para que termine la primera vuelta, la proyección final para el chileno es de diez u once goles en LaLiga a final de temporada. En la última década solo le superaría o igualaría Cesc Fábregas, que en la campaña 2012/2013 anotó once goles actuando como falso '9' en bastantes ocasiones. Lugar que, además, también puede ocupar Arturo".

Finalmente, sostienen que "estos números de Arturo Vidal hacen pensar que Valverde difícilmente accederá a su venta. Desprenderse de su centrocampista más goleador no se antoja una buena estrategia teniendo en cuenta los pocos goles que ha metido el resto de centrocampistas. La única opción para una venta es que alguno de los clubes interesados pusiera sobre la mesa muchos millones, algo que hasta el momento no ha sucedido. Y tampoco hay que olvidar que uno de sus máximos pretendientes, el Inter de Milán, no tiene opciones de ganar la Champions, título que anhela el chileno.