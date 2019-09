Maradona subió controvertido video a redes sociales para hablar de su posible arribo a Gimnasia

Diego Maradona volvió a subir un controvertido video a redes sociales, en esta oportunidad no lo hizo solo, si no que acompañado por su cirujano Diego Eyharchet, quien lo intervino hace algunas semanas atrás.

En las imágenes Maradona quiso aclarar su posible arribo a Gimnasia de la Plata, debido a los constantes rumores que han circulado los últimos días.

"Tuve contactos con la gente de Gimnasia, pero yo no hablé con nadie. Que me haya puesto otra vez por mis logros lejanos o porque por ahí son maradoneanos es una cosa muy linda. Muy tierna. Que me llega al corazón", fue la tajante frase del campeón mundial con Argentina.

El video fue publicado por su abogado y mano derecha Matías Morla, con el objetivo de enterrar las especulaciones que lo vinculaban con el elenco trasandino de primera división.