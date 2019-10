Maradona sobre el polémico penal en el River – Boca: 'Los del VAR nunca jugaron al fútbol'

River Plate y Boca Juniors jugaron el primer partido de las semifinales de Copa Libertadores 2019, y en un intenso encuentro el cuadro "millonario" tomó ventaja en la llave tras vencer por 2-0 a los "xeneizes" en el Estadio Monumental de Núñez.

La polémica se originó en el comienzo del partido, puesto que el juez Raphael Claus cobró penal gracias a las cámaras del VAR a favor de River, cambiando el partido por completo luego del 1-0.

Al respecto, Diego Armando Maradona se metió de lleno y fue categórico al opinar que "no fue penal. Cuántas veces Cascini disputó una pelota en el medio de la cancha con la pelota y tobillo. El problema es que los del VAR nunca jugaron al fútbol. Que River fue superior y que es un equipazo al lado de Boca, no lo niego, pero que fue penal, no", sentenció en un mensaje de voz al periodista Daniel Arcucci.

Además, el histórico jugador cerró indicando que "River le podía haber ganado 5-0 y eso también es cierto. Y felicito a Gallardo porque tiene un equipazo, pero repito, el penal no fue".