Manuel Pellegrini: La U me marcó, pero yo creo que no volveré

Mientras define su futuro para las próximas temporadas, Manuel Pellegrini conversó con "Todos Somos Técnicos" del Canal del Fútbol (CDF). El entrenador chileno, que viene de ser despedido del West Ham United, tuvo palabras para un posible regreso a Universidad de Chile y de paso desmintió a Hernán Caputto.

Primero, el nacional confesó que: "la U fue un club que me marcó en mi carrera como jugador y técnico. Tengo un pasado azul, no lo desconozco, pero yo creo que no volveré a dirigir clubes en Sudamérica", aseguró.

"He tenido opciones para ir a otros equipos aquí en Sudamérica, en Brasil o Argentina, pero quiero continuar dirigiendo en Europa. Es un mal para el fútbol chileno, porque mientras mejor esté la U será mejor para el fútbol chileno", complementó respecto al actual momento que viven los azules.

Hace algunos días, Hernán Caputto, DT de la U, aseguró haber tenido contacto con Pellegrini: "por gente amiga, tengo un acercamiento con don Manuel. He tenido la posibilidad de conversar, tener ciertos tips y creo eso es importante en estos momentos en mi experiencia de este lado", dijo el exportero hace unos días.

"Nunca he tenido contacto con Caputto, no he hablado con él. Me extrañaron mucho esas declaraciones", lanzó sin pelos en la lengua Pellegrini.