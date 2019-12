Tras la derrota ante Leicester City, Manuel Pellegrini dejó de ser el técnico del West Ham United.



Así lo informó el cuadro de los Hammers en esta jornada, a través de sus redes sociales en donde aprovechó además de agradecer el trabajo del ingeniero.



Cabe decir que el ingeniero estaba llevando una mala campaña en el West Ham United, al marchar en la 17° posición, a solo un punto de los puestos de descenso.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.