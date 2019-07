Manuel Iturra: 'La U tiene que resolver otras cosas antes que contratar jugadores'

Manuel Iturra es el segundo refuerzo de Deportes Iquique para la segunda ronda del torneo nacional, donde estará por un año y medio.

El Colocho en su llegada a los dragones celestes aseguró al sitio oficial que viene a sumar a la escuadra del norte que está 12° en la tabla con 16 unidades. "Me voy a entregar por entero, voy a tratar de ayudar a Iquique para que consiga todos sus objetivos. La verdad estoy aquí por cómo me han tratado, por la preocupación, me he sentido valorado porque el entrenador me llamó para estar aquí ".

El ex volante de Universidad de Chile estuvo en la escuadra azul por siete años, durante el mercado de fichajes sonaba fuerte su nombre para retornar. Iturra aseguró al diario La Estrella de Iquique que finalmente no se dio esa posibilidad porque nunca hubo nada oficial. "No hubo nunca nada, solo acercamientos. La U tiene otras cosas que solucionar antes de contratar jugadores".

El Colocho dejó nuestro país en 2010. Durante estos nueve años ha jugado en União de Leira en Portugal. En Real Murcia, Málaga, Granada, Rayo Vallecano y Villarreal en España. En Italia estuvo en el Udinese, en México jugó en Necaxa y su última temporada estuvo en el Maccabi Haifa en Israel.

Iturra aseguró que la gran motivación que lo hizo firmar por Deportes Iquique fue volver a jugar en Chile. "Estoy muy ilusionado y contento de estar otra vez aquí y poder jugar en mi país. Estar afuera, no solamente me ha ayudado en lo futbolítistico, uno crece en todo aspecto cuando uno pasa tanto tiempo afuera. He tenido grandes entrenadores que me han enseñado a mejorar algunas cosas y espero poder demostrarlo esta temporada en Iquique".

Junto a Manuel Iturra llegó a la tienda nortina, el delantero argentino, Luis Silba, que viene del club Sarmiento. Además, no continúa en Deportes Iquique el futbolista venezolano Edwuin Pernía.