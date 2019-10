Manchester City pierde de local y se aleja del puntero en la Premier

El conjunto de Pep Guardiola fue sorprendido por el Wolverhampton Wanderers cayendo por 2-0 en la fecha 8 de la Premier League.

El encargado de los goles fue Adama Traoré, el primero rematando a la derecha desde el centro del área a los 79 minutos; el segundo ad portas del término, a los 93 minutos con una jugada calcada que Ederson no pudo pronosticar.

El chileno Claudio Bravo se quedó en la banca y con este resultado, el City se aleja del puntero por ocho puntos, el Liverpool, que ha salido victorioso en las 8 fechas anteriores.

