Magic y Pacers juegan partido con menos tiros libres en la NBA y Raptors rompe racha de los Lakers

El encuentro entre los Orlando Magic y los Indiana Pacers estuvo marcado por un hecho histórico la jornada reciente de la NBA y no es precisamente por el resultado (102-109), sino que es por los pocos tiros libres lanzados en los cuatro cuartos por los dos equipos.

Tan solo 11 lanzamientos desde la línea persona fue lo que ejecutaron entre los dos equipos, la marca más baja que se ha presenciado en toda la historia de la NBA, la anterior, de 12 lanzamientos, data de 1980.

Paralelamente, los canadienses rompieron la racha angelina de siete victorias seguidas y se quedaron con el partido por 104-133. Los Lakers venían posicionados como los mejores junto a los Boston Celtics, pero el actual campeón de la NBA le bajó los humos al equipo de LeBron y se quedó con la victoria.

A pesar de la derrota, LeBron sigue inscribiendo su nombre en lo más alto de la liga estadounidense, ya que volvió a realizar un triple-doble con 15 anotaciones, 13 rebotes y 15 asistencias. Así, se convierte en uno de los cinco jugadores con cuatro triples-dobles en los 10 primeros partidos de la temporada.

