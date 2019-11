Lunari lamentó la crisis social que se vive en Chile: 'Es una situación bastante desconcertante'

El exfutbolista y actual entrenador de fútbol, Ricardo Lunari, habló con Los Tenores de ADN sobre la crisis social que se encuentra atravesando el país, considerando que vivió muchos años en Chile cuando defendía los colores de Universidad Católica.

Al respecto, el exmediocampista comenzó diciendo que "lamentablemente no es lo ideal para todos los que queremos y tenemos un lazo afectivo en Chile. Es una situación bastante desconcertante lo que ocurre. Me resulta muy difícil, porque es una situación inesperada y que no me tocó vivir, porque los últimos años no estuve yendo mucho a Chile. No me quiero meter porque no conozco las razones de lo que está suciendo con este estallido social, que hace que todo el mundo esté pendiente de lo que pueda pasar".

En esa línea, añadió: "Como exjugador y como exgente que estuvo pasando mucho tiempo en Chile, esperamos una pronta solución, que se pacifique nuevamente el hermoso país hermano. Yo lo siento así porque tengo una hija chilena, entonces espero que se encuentre pronto una solución democrática y a un acuerdo que pueda tener feliz a la gente después de tanto tiempo de sufrimiento".

En otro sentido, Lunari habló sobre sus deseos de sirigir a la UC en un futuro. "Por supuesto que me gustaría. Cuando uno hizo un curso de entrenador como el que hice yo y está tratando de convalidarlo para que me den la licencia pro de Conmebol para poder dirigir en toda Sudamerica, incluso en campeonatos internacionales, lo hace pensando en esos grandes desafíos, y los mios son dirigir a la Universidad Católica, por el amor que le tengo, el otro Millonarios de Colombia, que tuve la suerte de dirigir un año y algún día Newell's Old Boys de Rosario, donde dirigí siete partidos interinamente al primer equipo y sólo me faltaría la Católica, ojalá que algún día lo pueda cumplir".

Finalmente, terminó diciendo que "en este momento creo que está muy bien dirigida por Gustavo Quinteros y todo su cuerpo técnico. Han logrado un equipo muy regular y que seguramente obtendrá el campeonato con total justicia, con gran superioridad sobre el resto".