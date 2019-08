Lukaku sorprende al revelar por qué Alexis no rinde en el Manchester United

Con mucha tranquilidad se está tomando su nueva etapa en el Inter de Milán Romelu Lukaku, quien llegó al elenco italiano desde el Manchester United por más de 70 millones de euros.

Y precisamente, el delantero belga habló de su ex club y puso a Alexis Sánchez como ejemplo para graficar lo que se vive hoy por hoy en el cuadro inglés.

Para él, la critica ha sido ijusta y se debe a que "tienen que encontrar a alguien. Es Pogba, soy yo o es Alexis. Somos los tres todo el tiempo y eso influye al momento de jugar. Para mí hay más maneras", afirmó al Podcast LightHarted.

Tras ello, aseguró que su salida de los "Diablos Rojos" sirvió para relajarse, ya que se encontraba un tanto incómodo con la situación que atravesaba.

"Creo que se han dicho muchas cosas, donde no me sentía protegido (...) muchos rumores dicen que 'Rom irá allí, no quieren a Rom' y nadie salió y lo derribó", cerró.