Lukaku admitió haberle pedido consejos a Cristiano Ronaldo para enfrentar la Serie A

Romelu Lukaku está pasando un gran momento en el Inter de Milán de Alexis Sánchez, junto al argentino Lautaro Martínez, han llevado al club lombardo hasta la cima y se ha convertido en el goleador del Calcio.

Con 12 goles en 17 partidos, no cabe duda que la adaptación del belga a la Serie A ha sido completa, pero admitió que pidió ayuda a otro que triunfa en la liga italiana: Cristiano Ronaldo.

"Ronaldo me dijo que la Serie A es la competencia defensiva más dura del mundo. Dijo que anotó en todas partes, pero esta fue la competencia más difícil para hacer eso", indicó Lukaku en una entrevista con The New York Times.

"Si Cristiano dice que es difícil, entonces debe ser realmente difícil", concluyó el Belga.

Ahora, el Inter se prepara para su duelo frente al Nápoles el próximo 6 de enero a partir de las 16:45, donde ya se espera tener noticias de Alexis Sánchez y su participación dentro de la cancha.