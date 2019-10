Luka Tudor por el recambio de la 'Roja': 'Jugar en México no es lo mismo que jugar en Europa'

Luka Tudor, exfutbolista analizó el nivel que presentó la "Roja" en el triunfo ante Guinea en la fecha FIFA.

El "Tenor Jurado" aseguró que el nivel no fue muy positivo, sobre todo por quienes tuvieron sus primeras oportunidades en la selección chilena. "Dejemos de mentirnos y engrupirnos. La realidad es otra, tenemos que buscar a otros. Por ejemplo Christian Bravo que en Católica no fue titular. Hoy no rindió. Meneses, salvo el gol, no se la verdad. A este nivel de competitividad, hay jugadores que se les complica".

El exdelantero aseguró que al igual que Reinaldo Rueda, comparte la visión sobre el recambio que atraviesa Chile. "Quizás a la gente no le gusta escuchar, es una realidad. No hay mucho más. Jugar en México no es lo mismo que jugar en Europa".

