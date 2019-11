Luis Marín sobre suspensión de partidos de la B: 'Es lamentable, es una falta de respeto'

Hoy se iba a reanudar el fútbol chileno, con los partidos pendientes de la Primera B. A las 12:00 horas estaba programado el duelo entre Magallanes y Cobreloa, pero fue suspendido por decisión de la Municipalidad de La Pintana.

El secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marin, en representación de los jugadores confesó que la decisión no fue tomada por las fuerzas policiales que estaban en el estadio. "Es lamentable, es alterar más de la cuenta el desarrollo de la actividad, la información llega a través de un administrador del establecimiento. No corresponde, es una falta de respeto, estaban todas las codiciones para poder realizar el comienzo del fútbol, según la autoridad y Carabineros. La verdad que la suspensión viene desde la Municipalidad. Es lamentable, es una falta de respeto y eso demuestra la fragilidad de todo".

El ex arquero remarcó que la suspensión no fue por razones de seguridad. "Es un tema netamente político, se suspende la actividad por el paro al que están adheridos los funcionarios del recinto. Carabineros daba las condiciones de seguridad".

Cobreloa tiene vuelo programado para esta tarde, Marín aseguró que el Sifup junto a la ANFP y los clubes buscarán una solución para ver si se puede reprogramar lo antes posible. "Vamos a reunirnos, entre los jugadores, los presidentes, la ANFP, para llegar en un buen término en relación al partido. Eso lo veremos en unas horas más".

Finalmente, el ex guardameta confesó que ve difícil el retorno al fútbol de la primera división, que está programado para este viernes. "Lo que ha sido este último tiempo ha sido un pésimo precedente, el jugar sin público no es lo correcto, el que pase esto, y que la decisión la tome una municipalidad no es lo más adecuado. Es una falta de respeto para los jugadores, para la gente en general que rodea esto, y creo que eso es lo que no corresponde, muestra la fragilidad de la situación", sentenció.

El partido entre Deportes Melipilla ante Deportes Copiapó, también se suspendió. El duelo se iba a jugar mañana en el mismo recinto deportivo de la Pintana. A ellos se suma el encuentro entre San Luis y Santiago Morning.