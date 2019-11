Luis Marín se mantiene firme: 'No se puede jugar porque nadie puede garantizar la seguridad'

Luis Marín, vocero del Sifup analizó lo que fue el fin de semana sin fútbol y aseguró que no ve una manera sencilla de concretar el retorno de la actividad.

En diálogo con La Estrella de Valparaíso, el exarquero aseguró que solo piden las condiciones mínimas para poder jugar tranquilos. "No habían grandes condiciones, nadie puede ponerlas si de verdad entiende que el estallido social es real, el cual sentimos y defendimos desde el primer día. Solo pedimos que estén las condiciones mínimas".

Además confesó que tenían ganas de poder jugar, sin embargo no hubo una preocupación de seguridad hacia los jugadores. "Había un sentimiento mayoritario de expresarnos en una cancha. Y hay frustración porque otros no cumplieron. No podemos exponer a nadie, menos a los hinchas. Nadie es capaz de asegurar que las condiciones estén. Es una realidad y no un capricho".

De todas formas, Marín fue enfático en rechazar cualquier solución parche para este fin de semana. "No seremos más conejillos de indias, los demás deben asumir lo que hoy es evidente, que es que no se puede jugar porque nadie puede garantizar seguridad".