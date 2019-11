Luis Marín repasó al intendente Guevara: 'No sé en qué país vive, ya me da pena'

La disputa entre la ANFP y el Sifup por el frustrado regreso del fútbol chileno vivirá uno de sus últimos capítulos este viernes en un nuevo consejo de presidentes en la sede del fútbol chileno.

En ello, el secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Luis Marín, fue duramente crítico contra el intendente Felipe Guevara, quien en la jornada del jueves insistió en que están todas las condiciones para que se retome la actividad.

En medio del panel del programa Todos Somos Técnicos, de CDF, el exportero aseveró que: "yo no sé en qué país vive. Es como un tipo que en verano sale con parka a la calle todos los días porque abre la ventana, tiene un plástico y cree que está nublado. Ya de verdad me da pena".

"Cuando ves al ministro de Defensa, de Interior, al Presidente mismo en la PDI y después a él (Guevara), no sé si realmente están en otro lado o su asesor le comunica mal. De verdad no sé. No entiendo. Es como agarrar querer echar abajo una pared a empujones. Insiste, insiste, insiste. Hay que ser realista, todos vivimos en el mismo país", agregó el exportero de la Universidad de Chile.