Luis Marín: 'Nosotros vamos a dar todas las opciones para poder jugar'

Luego de la suspensión de tres partidos en la Primera B, comenzó a surgir dudas si realmente volverá el fútbol el fin de semana.

Desde el Sifup, el secretario del Sifup, Luis Marín, aseguró que los futbolistas quieren protestar y es por eso que tienen planeado algunas actividades para los partidos. "La postura de la gran mayoría de los jugadores es seguir adelante con el apoyo social a la gente. El sindicato y los jugadores no han estado ajenos a la situación país, lamentablemente pasó una situación muy desafortunada y la verdad que es una falta de respeto lo que pasó hoy en el partido entre Magallanes y Cobreloa. El jugador va a estar disponible para realizar su trabajo y cumplir con sus labores. He sido muy claro, el jugador quiere manifestarse, quiere salir con un lienzo, hay distintos brazaletes que van a usar los jugadores, va a haber un minuto de silencio en el inicio de cada partido".

Sobre la postura del sindicato de futbolistas, el ex arquero confesó que buscarán la vuelta de este deporte."Nosotros vamos a dar todas las opciones para poder jugar, es una fuente laboral de los jugadores, es nuestro trabajo y con esto le damos trabajo a mucha gente".

Sobre la posibilidad que las fanaticadas se muestren opuestas a esta postura, Marín aseguró que no cree que un hincha ataque a un futbolista."El sindicato no es el que programa ni se dedica de la seguridad de los estadios, yo no me imagino una barra agrediendo a un jugador, el jugador se quiere manifestar y tiene que volver a su trabajo como cualquier persona, el jugador se quiere manifestar donde es visible".

Además, el mundialista afirmó que espera que el regreso del fútbol sea con gente en las gradas. "Ojalá que se haga un llamado a que sí se juegue con público, si logramos solucionar esta fecha pendiente y el fin de semana se reanuda todo normal, ojalá que la hinchada esté en el estadio y si se quiere manifestar lo haga. El fútbol es el sustento de muchas familias. La realidad de los futbolistas chilenos no son todos millonarios, los sueldos no son gigantes".

Finalmente, sobre la posibilidad de que no se juegue el amistoso entre Chile ante Perú, Marín aseguró que los seleccionados no se han mostrado ajenos a las protestas."No soy yo el que decide, es un partido FIFA, vamos a estar con los jugadores, vamos a conversar con ellos, ellos han hecho público su apoyo a lo que son las demandas sociales, no están ajenos a la situación que está pasando. Ellos tienen mucha claridad a pesar de estar viviendo en el extranjero, hemos tenido un constante diálogo. No están ajenos a eso, ellos llegaron a su país y no pudieron entrenar, por lo que no están ajenos. Son jugadores que saben lo que está pidiendo la gente y así como muchos jugadores de la Selección. Es difícil encontrar a un futbolista que haya nacido en cuna de oro en el fútbol", sentenció.