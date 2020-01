Luis Jiménez se sincera: 'Me hubiese gustado ir a la U, es un gran equipo'

El mediocampista de Palestino, Luis Jiménez, habló con el programa "Pelota parada" del CDF, donde comentó su regreso al fútbol chileno, luego de un breve paso por Medio Oriente.

En ese sentido, el volante de los árabes aseguró que siempre su primera opción fue regresar a La Cisterna, aunque confesó que hubo acercamientos con la Universidad de Chile, elenco donde ya había sonado anteriormente.

"Me hubiera gustado ir a la U, es un gran equipo (...) Conversé con ellos, a través de mi representante, pero mi primera opción siempre fue Palestino. En Universidad de Chile no estaba clara la situación; si iban a seguir en Primera o iban a descender", lanzó Jiménez.

Finalmente, el ex hombre del Inter de Milán se refirió a su traumática salida del Al Ittihad, donde fue amenazado de muerte. "Fue complicado. Por situaciones extrafutbolísticas tomé la decisión de volver. No se dio como quería, pero pese a todo fue una experiencia de la que no me arrepiento", cerró.