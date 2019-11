Luis Enrique regresó a la selección española y trató de 'desleal' a su exayudante

Luis Enrique retornó a la banca técnica de la selección española tras estar alejado por problemas familiares.

El entrenador aseguró que está muy emocionado y aspira a ganar la Eurocopa 2020 con "La Roja". "La gente se va a ilusionar. La línea que separa ganar y perder es tan estrecha y más en estos torneos. En un torneo está el factor suerte. Veo al equipo entre los favoritos junto a Bélgica, Italia, Alemania e Inglaterra".

Sobre el quiebre con su exayudante Robert Moreno, el técnico de la selección española no dudó en tildarlo de desleal. "Valoro la ambición, pero la ambición desmedida la veo como un defecto. Para mí fue desleal y no quiero a una persona así en mi staff. La vida te da pie a conocer a las personas. En lo profesional no tengo nada que reprochar; en lo personal tampoco tenía dudas hasta que las palabras eran unas y los hechos otros".

De todas formas, aseguró que nunca se anduvo ofreciendo a los directivos de la federación española. "Yo no me he ofrecido nunca a la Federación, me he mantenido al margen".