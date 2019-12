Luis Baquedano: 'Yo siento que nosotros tenemos más derecho de ir como Chile 4'

Unión Española está a la espera de la resolución que tome el directorio de la ANFP este jueves sobre el Chile 4 para la Copa Libertadores.

El Gerente General de los hispanos, Luis Baquedano, en conversación con Los Tenores, aseguró que Unión Española merece el cupo internacional más que la U. "Yo siento que nosotros tenemos más derecho de ir como Chile 4 a la Copa Libertadores, primero porque estuvimos invictos, la Chile quiere invalidar el hecho que hayamos empatado los dos partidos, pero en esta pasada la U se la está llevando súper pelada, si el campeonato sigue otro gallo cantaría".

Además, Baquedano comentó la demora en tomar la determinación."Mal, porque ya deberíamos haber cortado este queque hace rato. No entiendo qué problema habrán tenido el directorio para postergar esta decisión para mañana".

El Gerente General criticó a la U, porque en su oportunidad no quisieron que siguiera el campeonato."Me llama la atención que Universidad de Chile que fue uno de los que quería que parara empezó a meter la cuña que podíamos jugar un partido. En este cuento el que no tiene nada que ver es Calera. Está eliminado de la Copa Chile. Lo que necesitamos es que declaren a la Chile o a la Unión finalista de la Copa, con eso se arregla el tema de formalidad".

En el caso que Universidad de Chile se quede con el cupo, Baquedano aseguró que los hispanos reaccionarán en el tribunal patrimonial. "Cuando se votó en la ANFP se firmó un finiquito que exigió la Conmebol, donde todos los clubes aseguraron a la Conmbeol para que después no reclamaran. Todos los clubes firmaron menos Unión Española, nos reservamos el derecho de reaccionar".

Finalmente, el Gerente General entregó la mejor solución para determinar quién debe quedarse con el Chile 4. "Deberían convocar un Consejo de Presidente para el viernes, y ahí votan, es el organismo soberano más importante del fútbol chileno. Alguien de la U puede poner sus argumentos deportivos, lo hará también Unión Española y el que gana la votación, está listo, para que no hayan conflictos de intereses. Hemos levantado legítimas dudas, el CDF y Fox Sports les interesas muchísimo que ojalá sea la U, yo tengo derecho a ponerme dudoso", sentenció.