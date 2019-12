Luis Baquedano y el Chile 4: 'No nos vamos a presentar. Que designen a Universidad de Chile'

Este jueves se realizará una sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes para aprobar las bases de los campeonatos de Primera y Primera B del 2020.

Aunque no está en la convocatoria, la definición del cupo Chile 4 a la Copa Libertadores sigue siendo un tema que no se ha resuelto entre Unión Española y Universidad de Chile.

Según determinó la ANFP, se disputará un partido único entre ambos equipos en Enero. Sin embargo, el Gerente General de los hispanos, Luis Baquedano, insiste que no se presentarán a jugar. "El principio nuestro es que no vamos a jugar, tenemos que ser coherentes, dijimos que no íbamos a jugar porque no procede que el Directorio de la ANFP designe un partido. Este torneo estaba terminado y hoy resulta que la Copa Chile está vigente. Si está vigente tenemos que jugar partidos de ida y vuelta, la otra semifinal, es una complicación. No estamos abiertos a eso, si el torneo se terminó, se terminó".

El representante de Unión Española aseguró que el cupo debe ser para ellos, pero por criterios de rendimiento futbolístico. "No queremos que por decreto nos den el Chile 4, queremos que nos den en función de situaciones deportivas, tuvimos una mejor campaña deportiva y esas cosas deben primar".

Finalmente, al ser consultado por un posible castigo por parte de la Conmebol, Baquedano aseguró que si ellos no van al partido que se designe a la "U". "Unión no se va a presentar a jugar un partido que creemos que no tiene nada que ver, es una medida abusiva por parte de la ANFP, no debe citar a ningun partido. La sanción tendremos que asumirla, pero no se ha dicho la última palabra. Si nosotros no nos vamos a presentar que el Directorio designe a Universidad de Chile, se acabó el cuento. Si no nos presentamos nos aplican una multa y el equipo que está ahí gana 3-0 y va la Universidad de Chile va a jugar contra los brasileños", sentenció.

El Chile 4 enfrentará a Internacional de Porto Alegre por la Fase 2 de la Copa Libertadores.