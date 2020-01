Luis Baquedano: 'Me da la impresión que nunca nos creyeron que no íbamos a jugar'

Luis Baquedano, gerente de Unión Española conversó sobre el polémico partido del cuadro hispano ante Universidad de Chile.

El directivo en conversación con ADN Deportes aseguró que mantuvieron firme su postura pese a las dudas por parte de los hinchas. "A mí me da la impresión que nunca creyeron que no nos íbamos a presentar, pese a que hace meses lo venimos diciendo. Hoy estamos frente a un papelón pues no deberíamos haber llegado a esta instancia".

De todas formas, confirmó que siempre tuvo ganas de jugar, pese a que no lo harán. "Me hubiese encantado jugar, pero hay cosas más importantes. Los principios, convicciones y creo que tiene que haber un giro en la administración del fútbol chileno".

Ante una eventual pasada de cuentas, Baquedano aseguró que espera no sufrir nada de aquello. "Espero que eso no ocurra, porque estaríamos hablando de una situación realmente grave. Estoy tranquilo con mi conciencia, no le he faltado en lo más mínimo el respeto al directorio".

Además confesó que no han tenido una comunicación sana con el directorio de la ANFP. "Hoy le mandamos al Presidente una carta que parara las semifinales del fútbol chileno. Pero ni nos contestaron. Solo nos han mandado dos cartas, una que nos iba a caer las puertas del infierno por no presentarnos y otra donde prohibía el amistoso".