Luis Ahumada dejó su cargo como Jefe Técnico de Selecciones Juveniles

A través de un comunicado, la Federación de Fútbol de Chile informó que Luis Ahumada dejó de ser el Jefe Técnico de Selecciones Juveniles.

Ahí se señaló que: "La FFCH le agradece al señor Ahumada todo su aporte en estos años a cargo de las selecciones juveniles masculinas y femeninas, y los logros conseguidos desde que asumió en 2016".

El ex jefe técnico de Audax Italiano estuvo en el cargo de las Rojas sub 17 y sub 20 desde marzo 2016. Bajo su mandato consiguió que la primera de las selecciones mencionadas clasificara a dos Mundiales de forma consecutiva.