Lucas Simón y suspensión del partido de Cobreloa: 'Era una decisión que pudieron tomar anoche'

Cobreloa no pudo juar su duelo ante Magallanes, luego que fuera suspendido por la Municipalidad de La Pintana.

Los mineros están esperando por la determinación de la ANFP para reprogramar el duelo y así saber si vuelven a Calama o si se quedan en Santiago.

El delantero Lucas Simón conversó con Los Tenores y relató cómo fue lo ocurrido en La Pintana. "Fue raro, por dentro sabíamos que podíamos encontrar dificultades antes de llegar al estadio, pero bueno en el camino estuvo todo tranquilo, en las inmediaciones del estadio no pasó nada, se estaba dando todo muy bien. Nos llamaron para decirnos que teníamos que desalojar el estadio, que nos teníamos que ir. Acá estamos en Santiago esperando alguna novedad para saber si nos quedamos o nos vamos a Calama".

El atacante de Cobreloa aseguró que al no ver problemas, estaban pensando que sí se iba a jugar. "Yo pensaba lo mismo, que difícilmente el partido se iba a poder jugar, se venían recibiendo muchas amenazas y la verdad no es una cuestión simplemente de la gente, hay un tema político detrás de todo esto. Llegó un momento estando ahí, viendo todo tan tranquilo, nos ilusionamos con que íbamos jugar".

Finalmente, Simón comentó las explicaciones que le dieron en el estadio para suspender el duelo. "La explicación fue que un funcionario del estadio llamó a la alcaldesa para decirle que no estaban las condiciones. Fue una cuestión bastante rara, no se había visto ningún disturbio, la explicación fue que no se iban a ser responsables de los disturbios en torno al estadio, pero era una decisión que se pudieron tomar anoche y nosotros no nos arriesgábamos a cruzar todo Santiago. Estábamos a favor de no jugar, pero una vez que ya nos arriesgamos, ya la idea era jugarlo para no tener que pasar por lo mismo. Fue súper perjudicial para nosotros todo esto", sentenció.