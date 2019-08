Lucas Passerini: 'Ivo Basay siempre me bancó'

Palestino venció a Audax Italiano por 3-2 con un triplete de Lucas Passerini para los árabes.

El delantero conversó en exclusiva con Los Tenores y confesó que nunca había hecho un hat-trick. "Primera vez que me toca convertir de a tres".

El argentino lleva nueve goles por el cuadro del Tino Tino, donde seis los ha convertido durante este mes de agosto. El delantero hizo una autocrítica de su primer semestre. "No me esperaba tener este presente, pero sí, uno trabaja para tratar de mejorar lo que fue el semestre pasado. Creo que no ha sido personalmente lo mejor, he errado varios goles, no he convertido las ocasiones que he tenido, traté de mejorar eso. Me apoyé en mi familia, compañeros y la confianza que me da el técnico siempre".

Además, Passerini aseguró que ha aprendido mucho del entrenador de los árabes, Ivo Basay, quien en su época de futbolista fue delantero. "Creo que todas las semanas siempre me corrige algo, siempre me enseña algo, yo trato de aprender y de absorber de todas las cosas que me dice, más allá de la experiencia que tiene y del goleador que fue y la carrera que hizo. Yo tengo que aprender de eso, a perfilarme cuando me toca estar dentro del área, que si le pego de punta o la pongo al lado del palo, vale lo mismo".

El atacante aseguró que está muy agradecido de la confianza que le ha dado el "Hueso". "Siempre me ha dicho que trate de mantener la tranquilidad, que había cosas que había estado haciendo bien y que no me tocaba convertir. Siempre me transmitió esa confianza, siempre me bancó, hubo como nueve o diez partidos que no convertía y él siguió apostando por mí. La verdad que estoy muy agradecido".

Sobre el presente del equipo, el argentino confesó que han sabido sobreponerse a las pérdidas de Luis Jiménez, Julián Fernández y Alejandro González. "La salida del mago fue un golpe muy duro para el grupo. Nos apoyamos en él dentro y fuera de la cancha. La humildad y la gran persona que es nos hizo que lo sintiéramos mucho. Fue un golpe duro porque era un referente. Supimos sobreponernos a la adversidad. Se nos fue también Julián Fernández que era un pilar para nosotros y Alejandro González. Nos sacaron tres jugadores que era la columna de Palestino, eran muy importantes para nosotros".

El próximo duelo de Palestino será ante Colo Colo. En el partido que disputaron por la primera rueda los albos vencieron por 2-1, el descuento lo convirtió Passerini. El delantero aseguró que quieren descontar para conseguir el cupo de Copa Libertadores. "Me tocó enfrentarlo en el Monumental, le marqué un gol ahí. Va a ser una vidriera, pero no nos mentalizamos tampoco en en eso, sino en tratar de sumar de tres, descontar y seguir manteniéndonos ahí, sabemos que es un rival directo, sabemos que si ganamos y sumamos de tres quedamos a dos de ellos".

El encuentro contra los albos serán este sábado a las 15:30 horas en el Municipal de La Cisterna.