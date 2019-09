Lucas Barrios explicó su salida de Colo Colo: 'Me fui porque había cosas que no me gustaban'

Lucas Barrios, delantero de Huracán de Argentina recordó su paso por los albos durante el segundo semestre del año pasado.

El atacante no cumplió las expectativas que tenían los hinchas por su fichaje y terminaron dejando el club tras solo meses después de su llegada.

En conversación con Direct TV en el programa "Leyendas" que se emitirá el día lunes 30, el delantero confesó que habían cosas que no le parecían bien dentro de la institución. "Me fui de Colo Colo porque había cosas que no me gustaban. Todo se va poniendo en su lugar y la gente se va dando cuenta. Yo no dejé Colo Colo por la gente. Al contrario, a la gente la adoro, pero hay cosas que yo no iba a permitir. Por eso di el paso al costado".

Sobre el nivel que mostró en canchas chilenas, Barrios aseguró que le faltó haber realizado una buena pretemporada. "A veces sale, a veces no, pero me fui tranquilo sabiendo que traté de dar todo, no haciendo una pretemporada. Eso me jugó una mala pasada. No haber hecho una pretemporada".